Еврокомиссар назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз к 2027 году

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Еврокомиссар Кос: вступление Украины в Евросоюз к январю 2027 года невозможно
David Mdzinarishvili/Reuters

Еврокомиссар по вопросам расширения Европейского союза (ЕС) Марта Кос заявила, что вступление Украины в объединение к январю 2027 года невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, все люди в этой комнате понимают, что это невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2027 года», — сказала Кос на мероприятии, организованном изданием Politico.

23 марта экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что украинцам придется платить более высокие налоги ради вступления в Евросоюз. Дипломат напомнил, что повышение налогов является обязательным условием получения материальной поддержки от Международного валютного фонда. Евросоюз же, по его словам, выдвигает выполнение этого условия в качестве требования при выделении нового кредита.

Еще одним условием, которое МВФ выдвинул Украине, является принятие закона о цифровых платформах. Однако Верховная рада сорвала голосование за соответствующий законопроект. Политологи даже заявили о «бунте» в украинском парламенте, а в Совфеде предупредили о риске возникновения масштабных протестов по всей стране из-за недовольства граждан перспективой повышения налогов.

Ранее на Украине испугались проблем с бюджетом из-за «зависшего» кредита ЕС.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!