На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за цен на билеты на ЧМ-2026

Болельщики пожаловались на ФИФА в Еврокомиссию из-за цен на билеты на ЧМ
Европейская организация потребителей (Euroconsumers) и объединение болельщиков (Football Supporters Europe) обвинили Международную федерацию футбола (ФИФА) в злоупотреблениях при продаже билетов на чемпионат мира 2026 года и подали жалобу на организацию в Европейскую комиссию. Об этом сообщает Politico.

Болельщики считают, что ФИФА устанавливает завышенные цены на билеты и нарушает статью 102 Договора о функционировании Европейского союза, которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Организации обвиняют ФИФА в дефиците дешевых билетов, недостаточной прозрачности при распределении мест и использовании динамического ценообразования.

Чемпионат мира пройдет в США (https://www.gazeta.ru/tags/geo/soedinennye_shtaty_ameriki.shtml), Канаде (https://www.gazeta.ru/tags/geo/kanada.shtml) и Мексике (https://www.gazeta.ru/tags/geo/meksika.shtml) с 11 июня по 19 июля. Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

Ранее стало известно, что ФИФА не планирует отстранять Израиль от участия в международных соревнованиях.

 
Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться? Инструкция по применению
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

