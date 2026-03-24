На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за цен на билеты на ЧМ-2026

Болельщики пожаловались на ФИФА в Еврокомиссию из-за цен на билеты на ЧМ

Европейская организация потребителей (Euroconsumers) и объединение болельщиков (Football Supporters Europe) обвинили Международную федерацию футбола (ФИФА) в злоупотреблениях при продаже билетов на чемпионат мира 2026 года и подали жалобу на организацию в Европейскую комиссию. Об этом сообщает Politico.

Болельщики считают, что ФИФА устанавливает завышенные цены на билеты и нарушает статью 102 Договора о функционировании Европейского союза, которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Организации обвиняют ФИФА в дефиците дешевых билетов, недостаточной прозрачности при распределении мест и использовании динамического ценообразования.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ранее сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

Ранее стало известно, что ФИФА не планирует отстранять Израиль от участия в международных соревнованиях.