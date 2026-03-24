Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В США заявили, что страна будет рада продать Украине оружие за счет кредита ЕС

Mariam Zuhaib/AP

США будут рады продать Украине больше вооружений, если Киев получит кредит от Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель США при Европейском союзе Эндрю Паздер, его слова приводит газета Politico.

«Он (Паздер - ред.) добавил, что Соединенные Штаты «рады» продать Киеву больше оружия, которое Украина сможет оплатить за счет кредита ЕС», — говорится в публикации.

До этого журналист Алекс Христофору заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злится на страны Европейского союза из-за промедления с предоставлением кредита Киеву на €90 млрд в связи с тем, что они не могут повлиять на вето Венгрии.

19 марта на саммите Европейский союз не смог утвердить военный кредит для Украины, так как его заблокировали Венгрия и Словакия из-за того, что Киев остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом решение о предоставлении кредита было вынесено еще в декабре прошлого года.

Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала добиться выдачи кредита для Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
