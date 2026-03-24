В США заявили, что страна будет рада продать Украине оружие за счет кредита ЕС

США будут рады продать Украине больше вооружений, если Киев получит кредит от Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель США при Европейском союзе Эндрю Паздер, его слова приводит газета Politico.

«Он (Паздер - ред.) добавил, что Соединенные Штаты «рады» продать Киеву больше оружия, которое Украина сможет оплатить за счет кредита ЕС», — говорится в публикации.

До этого журналист Алекс Христофору заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злится на страны Европейского союза из-за промедления с предоставлением кредита Киеву на €90 млрд в связи с тем, что они не могут повлиять на вето Венгрии.

19 марта на саммите Европейский союз не смог утвердить военный кредит для Украины, так как его заблокировали Венгрия и Словакия из-за того, что Киев остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом решение о предоставлении кредита было вынесено еще в декабре прошлого года.

Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала добиться выдачи кредита для Украины.