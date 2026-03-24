Взрыв в квартире жилого дома в Севастополе повредил еще минимум пять домов

ТАСС: при взрыве в жилом доме в Севастополе пострадали еще пять домов

В результате взрыва в квартире на первом этаже жилого дома в Севастополе повреждения получили как минимум шесть домов, сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, помимо самого дома №14 по улице Павла Корчагина, где произошел взрыв, пострадал соседний дом №20 — там загорелись несколько квартир.

«Стекла, выбитые взрывной волной, разлетелись на десятки метров. <...> Точечные повреждения остекления видны еще минимум в четырех ближайших домах», — рассказал журналист.

При взрыве не выжила как минимум одна женщина — хозяйка той самой квартиры, где находился эпицентр взрыва. Ее сын 2006 года рождения пока числится пропавшим без вести.

По данным МЧС, в доме №14 выгорели 10 квартир, разрушены внутренние перекрытия и конструкции между первым и третьим этажами. Причина взрыва устанавливается, возбуждено уголовное дело.

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что версия о хлопке бытового газа исключается. По его словам, госпитализированы 12 пострадавших, включая троих детей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Ранее в сети появились кадры с домом в Севастополе, где произошел взрыв.