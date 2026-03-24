Мужчину без рук и без ног обвинили в том, что он выстрелил в человека из пистолета

Daily Star: американца с ампутированными ногами обвинили в стрельбе из пистолета
В США мужчину без рук и без ног обвинили в том, что он выстрелил в человека из пистолета, пишет Daily Star.

По данным офиса шерифа округа, инцидент произошел вечером в городе Ла-Плата. Следствие считает, что во время ссоры в автомобиле Дейтон Уэббер, находившийся за рулем, выстрелил в пассажира на переднем сиденье.

После произошедшего, как утверждают правоохранители, водитель остановился и попросил находившихся в машине людей помочь вытащить пострадавшего, однако те отказались и покинули место. Затем подозреваемый уехал, оставив тело мужчины в лесополосе.

Автомобиль Уэббера нашли в штате Вирджиния. Сам Дейтон был обнаружен в одной из больниц, куда он обратился за медицинской помощью. После выписки его задержали сотрудники полиции.

Известно, что Уэббер в младенчестве перенес тяжелую инфекцию крови, из-за которой лишился рук и ног. Несмотря на это, он стал профессиональным спортсменом и неоднократно побеждал в соревнованиях по корнхолу — игре, в которой участники бросают мешочки в специальную доску с отверстием.

При этом полиция пока не раскрывает, каким образом подозреваемый мог произвести выстрел.

Ранее в США 11-летний мальчик случайно застрелил сестру, пока мать обедала.

 
