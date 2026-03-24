Хейсканен: журналист из США Хелали давно хотел подписать контракт с ВС РФ

Американский журналист Кристофер Хелали давно планировал стать участником российской специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал aif.ru финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

22 марта Хелали рассказал, что подписал контракт с Минобороны РФ и отправится в зону проведения СВО.

«На «Жириновских чтениях» (Международный научно-экспертный форум, проходит в феврале — прим. ред.), на гала-ужине он объявил, что хочет подписать контракт с Вооруженными силами РФ и защищать Донбасс», — поделился Хейсканен.

По словам военкора, год назад они с Хелали много говорили об этом, о разных подразделениях. У журналиста очень насыщенная военная история, отметил его друг.

Хейсканен добавил, что решение Хелали отправиться на СВО держалось в секрете в целях безопасности.

Ранее американский журналист призвал поддержать Россию «как в войну».