Военкор рассказал о давнем желании американского журналиста отправиться на СВО

Belkin Alexey/Global Look Press

Американский журналист Кристофер Хелали давно планировал стать участником российской специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал aif.ru финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

22 марта Хелали рассказал, что подписал контракт с Минобороны РФ и отправится в зону проведения СВО.

«На «Жириновских чтениях» (Международный научно-экспертный форум, проходит в феврале — прим. ред.), на гала-ужине он объявил, что хочет подписать контракт с Вооруженными силами РФ и защищать Донбасс», — поделился Хейсканен.

По словам военкора, год назад они с Хелали много говорили об этом, о разных подразделениях. У журналиста очень насыщенная военная история, отметил его друг.

Хейсканен добавил, что решение Хелали отправиться на СВО держалось в секрете в целях безопасности.

Ранее американский журналист призвал поддержать Россию «как в войну».

 
