Покушение на советника Зеленского Шефира связывают с активной политикой президента

После обстрела автомобиля первого помощника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

Уточняется, что «автоматная очередь прошила автомобиль» на дороге. В правоохранительных органах изданию рассказали, что водитель советника был ранен — он получил три пули и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию заявил, что они связывают нападение «с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства».

«Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов», — пояснил он.

В настоящий момент неизвестно, кто причастен к нападению на советника президента. Не уточняется, был ли задержан подозреваемый. Введена спецоперация «Сирена». Президента Зеленского уже оповестили о произошедшем инциденте.