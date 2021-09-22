Небольшой дождь и до +9°С ожидается в Москве

Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, ожидаются в Москве в среду 22 сентября, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице будет +7-9°С, в ночь на 23 сентября похолодает до +5°С. Ветер — восточный, бго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

В Подмосковье — днем +4-9°С, в ночные часы температура воздуха снизится до +2°С. Атмосферное давление в Московском регионе составит 746 мм ртутного столба.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века — температурные показатели в среднем соответствовали началу октября. При этом синоптики ожидают, что календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящее бабье лето.