Путин отстранил от должности первого заместителя генпрокурора

Президент России Владимир Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора РФ. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить с 15 сентября 2021 году Буксмана Александра Эмануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора РФ», - говорится в документе.

Александр Буксман был назначен на должность первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в 2006 году. До этого он был руководителем Главного управления Федеральной регистрационной службы по Москве и главным государственным регистратором Москвы. За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Государственный советник юстиции 1 класса. В 1976 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение».

Ранее Путин уволил с занимаемой должности заместителя главы Следственного комитета России (СКР) генерала Ростислава Рассохова. Уточняется, что указ вступил в силу со дня его подписания.