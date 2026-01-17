В Индонезии пропал самолет с пассажирами

Самолет с 11 людьми на борту потерял связь в районе Южного Сулавеси в Индонезии

Самолет типа ATR 400, который принадлежит авиакомпании Indonesia Air Transport, потерял связь в Индонезии, в районе округа Марос, провинция Южный Сулавеси. Об этом сообщил индонезийский портал Detik.

Глава оперативного отдела поисково-спасательной службы Анди Султан заявил, что на борту находится 11 человек.

«На борту находятся восемь членов экипажа и три пассажира», — уточнил он.

Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар. Точное местонахождение воздушного судна остается неизвестным.

По информации спасательных служб, к операции привлекли 25 сотрудников, поисковые мероприятия проведут в несколько этапов.

В декабре в турецкой Анкаре разбился частный самолет начальника генштаба Ливии Мухаммеда аль-Хаддада. Лайнер вылетел из аэропорта Эсенбога вечером 23 декабря и уже через 19 минут перестал выходить на связь. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность, турецкие власти исключили версию какой-либо диверсии.

Ранее объявление о продаже аэропорта Домодедово появилось на сайте Авито.