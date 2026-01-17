Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Стало известно, почему водитель Porsche протаранил машину гаишников в Подмосковье

Водитель Porsche, протаранивший авто гаишников, не имел права управления
Telegram-канал «Baza»

В Подмосковье водитель Porsche, который протаранил автомобиль гаишников, не имел права управления. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в примирения насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества (ч.1 ст.318 УК РФ,ч.1 ст.167 УК РФ)», — говорится в публикации.

По данным канала, следствием установлено, что водитель иномарки управлял транспортом, не имея водительского удостоверения. На допросе мужчина отказался давать показания. В настоящее время специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, продолжают сбор данных и устанавливают все обстоятельства.

Инцидент произошел 16 января. Водитель Porsche не остановился по просьбе сотрудников ДПС, после чего протаранил их автомобиль. Тогда гаишники обстреляли иномарку и разбили руками стекла, чтобы задержать нарушителя. Произошедшее попало на видео.

Ранее появились новые жесткие кадры, на которых гаишники обстреляли Porsche с человеком.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645097_rnd_0",
    "video_id": "record::8f7adeee-d55f-4743-aa10-821aff78b8f4"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+