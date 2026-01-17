Стало известно, почему водитель Porsche протаранил машину гаишников в Подмосковье

В Подмосковье водитель Porsche, который протаранил автомобиль гаишников, не имел права управления. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в примирения насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества (ч.1 ст.318 УК РФ,ч.1 ст.167 УК РФ)», — говорится в публикации.

По данным канала, следствием установлено, что водитель иномарки управлял транспортом, не имея водительского удостоверения. На допросе мужчина отказался давать показания. В настоящее время специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, продолжают сбор данных и устанавливают все обстоятельства.

Инцидент произошел 16 января. Водитель Porsche не остановился по просьбе сотрудников ДПС, после чего протаранил их автомобиль. Тогда гаишники обстреляли иномарку и разбили руками стекла, чтобы задержать нарушителя. Произошедшее попало на видео.

Ранее появились новые жесткие кадры, на которых гаишники обстреляли Porsche с человеком.