В Харькове сообщили о последствиях ударов баллистическими ракетами

В Харькове после нескольких ударов баллистическими ракетами начался сильный пожар. Об этом сообщает украинское издание Insider.ua.

«Около семи баллистических ракет прилетели по Харькову, в городе сильный пожар», — говорится в сообщении.

Мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале сообщил, что в результате удара по Индустриальному району города был поврежден объект критической инфраструктуры.

До этого глава государственной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что объект энергетической инфраструктуры в регионе получил повреждения в результате прилетов. По его словам, на объекте произошел пожар. Он подчеркнул, что в настоящее время объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения в Одесской области работают в штатном режиме.

На этой неделе на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Министр энергетики страны Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде заявил, что в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Киеве, где блэкаут продолжается уже несколько дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве на неопределенное время ограничили использование наружного освещения.