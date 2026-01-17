Одинадцать лет колонии получил участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА

Участник покушения в 2024 году на главу Всероссийского добровольческого проекта «Архангел» Михаила Филиппова осужден на 11 лет лишения свободы. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник СК по Москве Михаил Цветаев.

«Участник покушения был приговорен к 11 годам лишения свободы», — уточнил Цветаев.

В конце декабря 2024 года основатель центра компетенций «Крымский Беспилотник» и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов сообщил агентству о том, что в Москве попытались вручить Филиппову заминированную посылку. По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря 2024 года.

Романов также отметил, что следствие продолжает устанавливать соучастников данного преступления. Он добавил, что фигурант признан виновным по статьям об «участии в деятельности террористической организации» и «покушении на совершение теракта». Следствие выяснило, что осужденный был членом запрещенного в РФ террористического сообщества. Согласно плану злоумышленников, он должен был снять на видео момент взрыва и передать его своим кураторам.

Проект «Архангел» — это всероссийский добровольческий инициативный проект, начатый в 2022 году, направленный на подготовку операторов БПЛА. В рамках проекта в различных регионах страны создаются центры по обучению пилотированию беспилотников и работе со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

