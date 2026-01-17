Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Одинадцать лет колонии получил участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА

11 лет получил участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА
РИА Новости

Участник покушения в 2024 году на главу Всероссийского добровольческого проекта «Архангел» Михаила Филиппова осужден на 11 лет лишения свободы. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник СК по Москве Михаил Цветаев.

«Участник покушения был приговорен к 11 годам лишения свободы», — уточнил Цветаев.

В конце декабря 2024 года основатель центра компетенций «Крымский Беспилотник» и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов сообщил агентству о том, что в Москве попытались вручить Филиппову заминированную посылку. По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря 2024 года.

Романов также отметил, что следствие продолжает устанавливать соучастников данного преступления. Он добавил, что фигурант признан виновным по статьям об «участии в деятельности террористической организации» и «покушении на совершение теракта». Следствие выяснило, что осужденный был членом запрещенного в РФ террористического сообщества. Согласно плану злоумышленников, он должен был снять на видео момент взрыва и передать его своим кураторам.

Проект «Архангел» — это всероссийский добровольческий инициативный проект, начатый в 2022 году, направленный на подготовку операторов БПЛА. В рамках проекта в различных регионах страны создаются центры по обучению пилотированию беспилотников и работе со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее один из организаторов убийства российского посла бежал в Канаду.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645163_rnd_7",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+