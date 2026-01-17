Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В петербургской квартире обнаружили подпольное казино с игровыми автоматами

В Санкт-Петербурге в квартире накрыли казино с 15 игровыми автоматами
Следком

В одной из квартир в Санкт-Петербурге силовики накрыли казино с игровыми автоматами. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Квартира с нелегальным казино располагалась в доме по улице Коллонтай. Предприимчивыми владельцами игровой оказались жительница Петербурга и уроженец Оренбургской области. Они разместили в квартире 15 игровых автоматов и 24 персональных компьютера для проведения азартных игр.

Владельцев задержали. В отношении них возбудили уголовное дело.

Следователи установили, что казино работало с конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области задержали четверых граждан за организацию подпольного казино.

В прошлом году в Госдуму внесли пакет законопроектов, направленных на борьбу с нелегальными онлайн-казино. Авторы инициативы обратили внимание, что организаторы нелегальных игр активно продвигают свои ресурсы через блогеров и стримеров.

Ранее в России утвердили самозапрет на азартные игры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644989_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+