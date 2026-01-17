В петербургской квартире обнаружили подпольное казино с игровыми автоматами

В Санкт-Петербурге в квартире накрыли казино с 15 игровыми автоматами

В одной из квартир в Санкт-Петербурге силовики накрыли казино с игровыми автоматами. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Квартира с нелегальным казино располагалась в доме по улице Коллонтай. Предприимчивыми владельцами игровой оказались жительница Петербурга и уроженец Оренбургской области. Они разместили в квартире 15 игровых автоматов и 24 персональных компьютера для проведения азартных игр.

Владельцев задержали. В отношении них возбудили уголовное дело.

Следователи установили, что казино работало с конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области задержали четверых граждан за организацию подпольного казино.

В прошлом году в Госдуму внесли пакет законопроектов, направленных на борьбу с нелегальными онлайн-казино. Авторы инициативы обратили внимание, что организаторы нелегальных игр активно продвигают свои ресурсы через блогеров и стримеров.

Ранее в России утвердили самозапрет на азартные игры.