В январе Минобороны России обсудило сотрудничество со странами Африки

В январе Минобороны РФ оказало помощь странам Африки для укрепления отношений
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Министерство обороны России в январе 2026 года оказало помощь и обсудило сотрудничество с рядом африканских стран с целью укрепления дружеских отношений с государствами континента. Об этом заявили в военном ведомстве.

«По линии Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ оказана помощь и проведены встречи с военным руководством Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, Республики Экваториальная Гвинея и Республики Камерун для обсуждения перспективных направлений военного и военно-технического сотрудничества», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России отметили, что партнеры были признательны за такие форматы взаимодействия, которые, по их словам, существенно «повышают боеготовность национальных вооруженных сил и способствуют наращиванию связей с РФ».

Там добавили, что в соответствии с достигнутыми договоренностями визиты военных делегаций РФ проводились совместно с деловыми заходами большого десантного корабля «Александр Отраковский» Северного флота.

Ранее Лавров рассказал о третьем саммите Россия — Африка.

