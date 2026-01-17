Размер шрифта
«Мне не 20 и даже не 50 лет»: Киркоров брал паузу в карьере ради здоровья

Певец Филипп Киркоров признался, что уходил со сцены ради восстановления сил
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что брал паузу в карьере, чтобы уделить время своему здоровью. Интервью c певцом опубликовано в свежем выпуске еженедельной газеты «Антенна-Телесемь».

«Сейчас чувствую себя прекрасно, активно занимаюсь подготовкой к новому шоу: каждый день примерки, репетиции, обсуждение программы… Все это время я потратил с пользой для восстановления сил», — рассказал звезда.

Киркоров поделился также, что не стал отказываться от пиротехники на грядущих концертах, которые пройдут 27 и 28 февраля на Live Arena, несмотря на весенний инцидент в Петербурге. При этом артист пообещал, что будет более внимательно относиться к этим вопросам.

«Я совершенно не собираюсь отказываться от ярких и эффектных сценических решений. <…> Главное — чтобы все прошло безопасно и мои выступления оставались такими же впечатляющими», — сказал он.

В том же интервью Киркоров поделился, что не сидит на изнуряющих диетах ради сохранения хорошей формы и молодости, но соблюдает здоровый образ жизни.

«Занимаюсь в тренажерном зале, стою в планке каждый день по пять минут. Нужно следить за собой постоянно, особенно если ты публичная личность. Мне не 20, не 30-40 и даже не 50 лет», — отметил артист.

В то же время, раскрыл Киркоров, иногда он позволяет себе расслабиться, поскольку иначе, считает исполнитель, «организм не выдержит».

Ранее близкие Николая Носкова рассказали о творческих планах 70-летнего музыканта. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645187_rnd_2",
    "video_id": "record::ee0319bb-5645-4b8b-a328-81f5e1e21a6d"
}
 
