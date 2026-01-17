Фетисов рассказал может ли Овечкин продолжать карьеру в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может продолжать карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Матч ТВ».

«Я бы хотел, чтобы Саша еще продолжал в НХЛ, пока позволяет здоровье. Может, и не один, и не два года. Сейчас главное — абсолютный рекорд Гретцки по шайбам и побороться за Кубок Стэнли», — сказал Фетисов.

Текущий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что после его завершения спортсмен может покинуть Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и вернуться в Россию.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее в «Вашингтоне» ответили, обсуждали ли с Овечкиным новый контракт.