Подростка ударили ножом во время драки в российском городе

В Минусинске 16-летний юноша получил ножевое ранение во время драки. Об этом сообщает Telegram-канал «Красноярск №1».

Инцидент произошел возле одного из местных магазинов 15 января. Очевидцы рассказали, что там произошла драка, и в ходе потасовки один из участников внезапно вытащил нож и ударил им подростка. На кадрах с места происшествия видно большое количество крови — прибывшие на место медики оказали пострадавшему помощь. Подробной информации о состоянии молодого человека не поступало.

Местные жители отметили, что это уже не первый случай подросткового насилия в этом районе за последнее время. Межрегиональный центр по правам детей намерен добиваться проведения проверки городской системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

