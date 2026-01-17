Размер шрифта
Сотни Porsche и BMW по всей России заглохли из-за удаленной блокировки

Mash: Porsche и BMW отключают автомобили в России при помощи блокировки
Павел Бедняков/РИА Новости

Владельцы автомобилей Porsche и BMW в России столкнулись с новой волной дистанционной блокировки двигателей, в результате которой машины внезапно перестают заводиться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации владельцев машин 2013-2019 годов выпуска, их транспортные средства, как Porsche, так и BMW, глохнут прямо во время движения. После этого требуется эвакуация и дорогостоящая перепрошивка программного обеспечения. Сервисные центры объясняют ситуацию активацией системы безопасности, предназначенной для защиты автомобилей от угона. Срабатывание системы, по их словам, вызвано помехами от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками, которые нарушают работу спутниковых модулей VTS/TCU.

В зоне риска оказались практически все модели, оснащенные заводской системой ConnectedDrive и штатной сигнализацией. Это включает в себя внушительное количество автомобилей Porsche, таких как 911, Panamera и Cayenne, а также серии 1-7 и кроссоверы X-серии BMW, включая их спортивные версии. Официальный дилер Porsche подтвердил наличие данной проблемы. Представители BMW пока воздерживаются от официальных комментариев.

Ранее сообщалось, что мировые продажи автомобилей Porsche сократились на 10% в 2025 году.

