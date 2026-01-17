Размер шрифта
«Это говорит о ее воспитании»: Фетисов о получении Касаткиной паспорта Австралии

Фетисов о Касаткиной: нет смысла говорить не о российской спортсменке
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на новость о том, что теннисистка Дарья Касаткина получила австралийское гражданство, отметив, что это говорит о ее воспитании, передает «Матч ТВ».

«Не вижу смысла говорить не о российской спортсменке. Она приняла такое решение, значит, ей там будет лучше. Для нашего тенниса это, возможно, и потеря, но это говорит о ее личностных качествах и воспитании. Родина одна», — сказал Фетисов.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли ДжинКинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткина заявила после получения гражданства Австралии может дышать и жить.

