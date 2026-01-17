Размер шрифта
Москалькова рассказала об условиях жизни курян, удерживаемых на Украине

Москалькова: содержание 12 удерживаемых на Украине курян неудовлетворительно
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Условия содержания 12 удерживаемых на Украине жителей Курской области неудовлетворительны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По ее словам, куряне стали присылать фотографии еды, которая «просто неприемлема» к употреблению.

«Это некачественная еда, одна из женщин нам пишет: «вот каша и чай — это единственное, чем мы питаемся». Это, конечно, совершенно недопустимо», — заявила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что один из вопросов переговоров российской стороны с Международным комитетом красного креста (МККК) заключается в возвращении курян. Она добавила, что РФ просит представителей организации оказывать помощь удерживаемым гражданам.

Москалькова обратила внимание, что они выполняют эти обязанности, однако последние жалобы вынуждают Россию поставить в приоритет повестки встречи с МККК вопрос содержания курян, которые находятся в пункте временного размещения и не могут покинуть территории.

До этого омбудсмен заявила, что на Украине остаются 12 жителей Курской области, дата их возвращения до сих пор не определена.

В ноябре прошлого года Москалькова сообщала, что ежедневно находится на связи с родственниками находящихся на Украине курян.

Ранее в Красном Кресте рассказали о состоянии вывезенных в Сумы курян.

