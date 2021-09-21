Британский премьер Джонсон подтвердил, что является отцом шести детей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые признался, что у него шестеро детей. Об этом сообщает The Guardian.

По словам политика, ему приходится «менять очень много подгузников». До этого Джонсон избегал каких-либо вопросов, связанных с его семейной жизнью.

Согласно данным СМИ, британский премьер дважды разводился и зачал дочь во время внебрачных отношений.

Когда журналист спросил, действительно ли у Джонсона шестеро детей, он ответил «да».

Кэрри Саймондс тайно вышла замуж за Джонсона в этом году. В настоящий момент супруги ждут еще одного ребенка.

У Джонсона также четверо взрослых детей от его второй жены Марины Уилер и дочери от внебрачных отношений.

Ранее Борис Джонсон и его жена показали фото с тайной свадьбы. 56-летний глава британского правительства и его 33-летняя подруга поженились в католическом Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи.