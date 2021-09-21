Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в пермском вузе приземлился в Москве

Самолет Ил-76 МЧС с пострадавшими в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете приземлился в аэропорту Внуково в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что спецборт доставил на лечение в столицу семерых пострадавших, их состояние здоровья оценивается как тяжелое. Вместе с пациентами прибыли медики отряда Центроспас МЧС и Федерального центра медицины катастроф. Из столичного аэропорта их доставят в ведущие федеральные центры Министерства здравоохранения России.

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов ПГНИУ. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В дальнейшем нападавшего задержали. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что сам Бекмансуров находится в больнице в тяжелом состоянии.