Британский аналитик заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

Аналитик Меркурис: в декабре начался последний переломный этап в СВО на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Последний переломный момент в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине пришелся на декабрь, заявил британский аналитик Александр Меркурис. Он прокомментировал ситуацию в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт отметил, что положение дел на фронте продолжает ухудшаться. При этом в последний месяц года европейские страны не смогли предоставить Киеву обещанное финансирование.

«Поистине для украинцев это был мрачный, даже черный декабрь. Месяц катастрофы», — сказал Меркурис.

Он обратил внимание, что внешние обстоятельства нанесли прямой урон украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В связи с этим в стране в ближайшее время может произойти коллапс «военной машины», подчеркнул аналитик.

«Линия фронта рушится. Деньги начинают заканчиваться — сейчас все признаки указывают на то, что политический кризис в Киеве возобновится с удвоенной силой», — добавил эксперт.

Меркурис выразил уверенность, что в предстоящие недели на Зеленского будет направлена вся критика. Положение главы государства оказалось шатким, оно рушится наравне с линией фронта.

«Сейчас мы находимся на переломном этапе, на последнем переломном этапе этой войны», — резюмировал аналитик.

28 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что «сделку» по Украине лучше заключить сейчас. Как он отметил, в противном случае Киев рискует потерять контроль над еще большим количеством территорий.

Ранее в Кремле назвали утрату Украиной территорий планом А, Б и Ц.

