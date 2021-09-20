Устроивший стрельбу в пермском университете студент оставил дома записку

Тимур Бекмансуров, убивший шесть человек в университете Перми, оставил дома записку, в которой попросил позаботиться о его коте. Записку опубликовало издание Life.ru.

Бекмансуров в записке попросил передать кота родственникам, если с его матерью что-то случится.

«Кот уж тут точно не при чем» , — говорится в записке (орфография и пунктуация сохранены).

20 сентября студент, который находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Нападавшего задержали, его личность была установлена. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Согласно последним данным Минздрава РФ, в результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что семьям погибших при стрельбе в Перми направят по 1 млн рублей.

Власти Прикамья объявили 21 сентября днем траура по погибшим.