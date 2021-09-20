Пять человек погибли в результате стрельбы в пермском вузе

Пять человек погибли и шесть пострадали в результате стрельбы в кампусе Пермского государственного университета. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что точные данные о жертвах инцидента и пострадавших уточняются.

«Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК.

На место происшествия были направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми.

11 мая аналогичный случай произошел в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи. 19-летний Ильназ Галявиев устроил в учебном заведении стрельбу, в результате чего погибли девять человек, 21 пострадал. Юношу задержали. По факту нападения на гимназию было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.