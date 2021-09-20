Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом выросло до трех

Число погибших в столкновении микроавтобуса с вахтовиками и двух легковушек в Тамбовской области увеличилось до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УГИБДД по региону Станислава Конышева. Ранее сообщалось о двух погибших в легковом автомобиле и девяти пострадавших.

«В карете скорой помощи скончался еще один участник ДТП. Итого в результате столкновения у нас трое погибших и девять пострадавших», — уточнил собеседник агентства.

20 сентября в 05:25 на 500-м километре Р-22 в Сампурском районе Тамбовской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего в Москву. Микроавтобус перевозил вахтовиков из Калмыкии, сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

Ранее авария, в которую попали пять легковых автомобилей и грузовик на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе адыгейского поселка городского типа Энем, унесла жизни женщины и двоих детей. В пресс-службе уточнили, что погибли водитель Hyundai и два несовершеннолетних пассажира, дети 12 и 14 лет.