Москвич убил и расчленил своего брата

В Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве собственного брата, сообщает телеканал РЕН ТВ.

18 сентября у мусорных баков на Ореховом бульваре женщина обнаружила окровавленные вещи, которые принадлежали ее мужу. Она вызвала полицейских, которые, приехав на вызов, обнаружили в квартире его расчлененные останки.

Выяснилось, что мужчина скончался четыре дня назад.

В тот же вечер по подозрению в убийстве был задержан 62-летний брат погибшего. Было установлено, что время ссоры 15 сентября он несколько раз ударил своего брата по голове, от чего тот скончался. Предполагается, что он расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее сообщалось, что женщина из штата Индиана убила мужа и, пытаясь избавиться от тела, попыталась его расчленить. При этом она просила собственных детей помочь ей перевезти тело мужа.