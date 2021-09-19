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Консул посетила задержанного в Праге россиянина Франчетти

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РИА «Новости»

Заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии нанесла визит в пражскую тюрьму «Панкрац», где посетил россиянина Александра Франчетти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии Николая Брякина.

Он отметил, что диппредставительство продолжает находиться в тесном контакте с гражданином России, его близкими и его защитой и оказывать всю необходимую консульскую поддержку.

Ранее сообщалось, что семья задержанного Франчетти нашла ему нового адвоката.

До этого стало известно, что сестра мужчины обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину.

Активиста Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Мужчина поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик уточнял, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь Россия запросила у Чехии подробности задержания россиянина.

В МИД РФ заявили, что Москва ждет от Чехии освобождения россиянина Франчетти. МИД Чехии не ответил на запрос российского посольства о задержании россиянина.

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