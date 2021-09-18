Талибы* разрешили девочкам в Афганистане вернуться в школу

Представитель радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)», заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид заявил, что местные девочки в ближайшее время смогут вернуться в школы. Об этом сообщает агентство Bakhtar.

По его словам, в настоящее время должностные лица так называемого «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов — прим.) работают над формированием раздельных классов и распределением учителей в школах для девочек.

17 сентября министерство образования Афганистана сообщило, что занятия в 1-6 классах школ страны возобновляются с 18 сентября, однако приступить к занятиям пока могут лишь мальчики и преподаватели-мужчины.

Ранее в афганских СМИ распространилась информация о том, что радикалы намерены ввести во всех учебных заведениях страны раздельное обучение для лиц женского и мужского пола. Так, в некоторых афганских вузах уже стартовали занятия в отдельных для студентов и студенток классах.

Также сообщалось, что талибы упразднили министерство по делам женщин в Афганистане.

30 августа США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого талибы значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.