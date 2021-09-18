Метеоролог рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве на предстоящей неделе (20-26 сентября) из-за надвигающегося циклона «Роланд». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА «Новости».

По его словам, уже 19 сентября после полудня в столице начнутся дожди, что ограничит дневной прогрев, а столбики термометра больше не поднимутся выше +11°C. При этом понедельник, 20 сентября, станет самым дождливым и самым холодным днем недели, температура опустится до +5-7°C

Метеоролог уточнил, что 21-22 сентября дожди немного ослабеют, и станет теплее на пару градусов, но лишь 23 сентября можно будет увидеть солнце.

Леус добавил, что перерыв между дождями будет совсем небольшой, и уже в 24 сентября московский регион почувствует приближение нового циклона — североатлантического.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу, 18 сентября, будет до +13°С.