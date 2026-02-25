Дмитриев: Мандельсона отпустили под залог в стране, благосклонной к педофилам

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал на своей странице в социальной сети X освобождение под залог экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона.

«Связанный с Эпштейном Мандельсон освобожден под залог в Великобритании, стране, благосклонной к педофилам», — говорится в публикации.

Задержание экс-дипломата произошло 23 февраля по месту жительства в районе Камден, он был доставлен в полицейский участок для допроса.

Мандельсона назначили послом Великобритании в Вашингтоне в феврале 2025 года, однако уже в сентябре того же года он покинул пост. Поводом стали публикации о его связях с Эпштейном. По данным британских СМИ, в 2009 году политик мог делиться с финансистом закрытой информацией. Речь, в частности, шла о планах лейбористского кабинета по налоговой реформе, а также о подготовке ЕС пакета финансовой помощи странам Южной Европы, наиболее пострадавшим от мирового экономического кризиса.

Ранее в Британии попросили правительство не разглашать письма об экс-после в США и Эпштейне.