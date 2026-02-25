Размер шрифта
На Байкале после трагедии с затонувшими машинами разрабатывают новый маршрут переправы

Минтранс: прорабатывается альтернативный маршрут ледовой переправы на Ольхон
Telegram-канал «Байкал Паром»

В Иркутской области прорабатывается альтернативный маршрут ледовой переправы по озеру Байкал на остров Ольхон. Об этом региональное министерство транспорта сообщило в Telegram-канале губернатора Игоря Кобзева.

Отвечая в чате на вопрос о сроках открытия переправы на Ольхон, куда сейчас можно добраться лишь на катерах на воздушной подушке, специалисты Минтранса отметили, что переправа еще не открыта, на месте работает специальная комиссия, которая примет решение. Ведомство продолжает работу по созданию безопасной ледовой переправы. Прорабатывается альтернативный вариант маршрута.

20 февраля машина УАЗ, в которой находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая, — провалилась под лед на Байкале.
Транспортное средство во время движения попало в ледовый разлом шириной три метра. На льду были крупные трещины, из-за чего переправу официально признавали небезопасной. Водитель якобы знал об этом факте, но все равно отправился в путь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Байкале под лед провалились еще два автомобиля.

 
