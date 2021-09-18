Инфекционист спрогнозировал ослабление коронавируса в России осенью

Увеличение случаев COVID-19 текущей осенью в России точно будет, но показатели, как ожидается, будут ниже по сравнению с 2020 годом, поскольку иммунитет у населения уже «натренирован». Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране формируется, но в основном естественным путем.

«Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку», — сказал Тимаков.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 18 сентября в России впервые с августа выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19.

До этого стало известно, что в Китае призвали ВОЗ изучить главную биолабораторию США на предмет COVID-19.

Разведка США в свою очередь заявила, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие.