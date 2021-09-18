Минздрав США отклонил запрос на широкое применение вакцины Pfizer и BioNTech для ревакцинации

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США отклонило запрос на массовое применение дополнительных доз вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос решался на заседании консультативного совета по вакцинам и иным препаратам такого рода. Против одобрения запроса, поданного Pfizer и BioNTech, высказалось 16 специалистов, «за» отдали свой голос два эксперта.

Фирмы Pfizer и BioNTech запрашивали разрешение на применение бустерных доз вакцины Comirnaty в США для всех лиц в возрасте от 16 лет.

По итогам голосования было одобрено применение дополнительных доз препарата для граждан в возрасте от 65 лет или страдающих от тяжелых заболеваний.

Ранее сообщалось, что в США призвали приостановить ревакцинацию от COVID-19. По данным экспертов из области здравоохранения, введение бустерных доз вакцин от коронавируса пока мало изучено.