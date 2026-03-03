Европейский союз переживает раскол из-за провальной санкционной политики в отношении России. Об этом заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников.

Он отметил, что антироссийская санкционная политика привела ЕС в тупик. Это подтверждает сложный и затянутый процесс согласования рестрикций против РФ, говорит он.

«Постоянная штамповка Брюсселем новых санкционных пакетов, число которых с 2022 года уже приблизилось ко второму десятку, демонстрирует тупиковость санкционной политики Евросоюза», — добавил дипломат.

По словам Масленникова, в Брюсселе пока далеко не все понимают, что изменить санкциями подходы России к ситуации на Украине не получится, и продолжают упорствовать. Дипломат обратил внимание, что несмотря на санкции Евросоюза, рост экономики России за последние три года составил более 10%.

25 февраля на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявил, что по новому, 20-му пакету антироссийских санкций Евросоюза еще нет согласия, так как ранее Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России.

Ранее ЕС ввел санкции против Белоруссии из-за поддержки России.