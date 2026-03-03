Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В МИД РФ заявили о расколе в Евросоюзе из-за санкций в отношении России

Дипломат Масленников: санкции против России вызвали раскол в ЕС
alumni.mgimo.ru

Европейский союз переживает раскол из-за провальной санкционной политики в отношении России. Об этом заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников.

Он отметил, что антироссийская санкционная политика привела ЕС в тупик. Это подтверждает сложный и затянутый процесс согласования рестрикций против РФ, говорит он.

«Постоянная штамповка Брюсселем новых санкционных пакетов, число которых с 2022 года уже приблизилось ко второму десятку, демонстрирует тупиковость санкционной политики Евросоюза», — добавил дипломат.

По словам Масленникова, в Брюсселе пока далеко не все понимают, что изменить санкциями подходы России к ситуации на Украине не получится, и продолжают упорствовать. Дипломат обратил внимание, что несмотря на санкции Евросоюза, рост экономики России за последние три года составил более 10%.

25 февраля на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявил, что по новому, 20-му пакету антироссийских санкций Евросоюза еще нет согласия, так как ранее Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России.

Ранее ЕС ввел санкции против Белоруссии из-за поддержки России.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!