Россиян предупредили о росте отказов в кредитных картах

Снижение выдачи кредитных карт в России меняет правила игры как для клиентов, так и для банков. Рынок постепенно смещается от массовой раздачи лимитов к более жесткому отбору заемщиков. В краткосрочной перспективе это означает больше отказов и менее выгодные условия, в долгосрочной — попытку «оздоровить» сегмент, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

По данным Объединенного кредитного бюро, в январе 2026 года рынок кредитных карт просел до минимальных значений за последние пять лет. Банки оформили россиянам менее 970 тыс. новых кредиток, общий объем лимитов составил порядка 100 млрд рублей. Одновременно снизился и средний лимит по карте: он опустился до 103 тыс. рублей, что примерно на 9 тыс. рублей меньше, чем месяцем ранее. Участники рынка связывают спад с традиционной сезонной паузой после новогодних праздников, а также с влиянием регуляторных ограничений.

«Для потребителей главный эффект — рост числа отказов, прежде всего среди молодежи и граждан с уже высокой долговой нагрузкой. Даже при одобрении банки чаще устанавливают меньшие кредитные лимиты. Ужесточаются и параметры самих продуктов: сокращаются льготные периоды, снижается щедрость программ лояльности, увеличивается доля карт с платным обслуживанием. Фактически кредитка становится менее доступным и менее гибким инструментом. Часть клиентов на этом фоне уходят в альтернативные продукты — рассрочки, потребительские кредиты, BNPL-сервисы и другие формы краткосрочного финансирования. Тренд на перераспределение спроса уже заметен, особенно в сегменте повседневных покупок», — отметил Шедько.

По его словам, для банков сокращение выдач означает замедление роста портфеля и снижение комиссионных доходов. Стратегия меняется: вместо «количественной» экспансии — фокус на качестве заемщиков, пояснил экономист. Он добавил, что банки усиливают риск-менеджмент, делают ставку на удержание надежных клиентов — зарплатных, премиальных, сотрудников крупных компаний и госслужащих. Конкуренция за таких заемщиков усиливается, сказал эксперт.

«В долгосрочной перспективе такая модель может стабилизировать рынок и снизить долю проблемной задолженности. Однако в краткосрочном горизонте рентабельность бизнеса снижается, а темпы роста сектора замедляются. В ближайшие месяцы 2026 года возможно умеренное восстановление числа выдач после сезонного провала, но без возврата к прежним объемам. Разворот тренда вверх вероятен при заметном снижении ключевой ставки и смягчении макропруденциальных лимитов со стороны регулятора, а также при улучшении качества заемщиков — снижении просрочки и долговой нагрузки», — считает Шедько.

Он уверен, что сценарий дальнейшего сокращения выдач кредиток россиянам сохранится, если ЦБ продолжит ужесточать требования к рисковым сегментам, а доля просроченной задолженности вырастет.

