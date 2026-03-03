Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиян предупредили о росте отказов в кредитных картах

Экономист Шедько предрек рост отказов россиянам в кредитных картах
Mladen Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Снижение выдачи кредитных карт в России меняет правила игры как для клиентов, так и для банков. Рынок постепенно смещается от массовой раздачи лимитов к более жесткому отбору заемщиков. В краткосрочной перспективе это означает больше отказов и менее выгодные условия, в долгосрочной — попытку «оздоровить» сегмент, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

По данным Объединенного кредитного бюро, в январе 2026 года рынок кредитных карт просел до минимальных значений за последние пять лет. Банки оформили россиянам менее 970 тыс. новых кредиток, общий объем лимитов составил порядка 100 млрд рублей. Одновременно снизился и средний лимит по карте: он опустился до 103 тыс. рублей, что примерно на 9 тыс. рублей меньше, чем месяцем ранее. Участники рынка связывают спад с традиционной сезонной паузой после новогодних праздников, а также с влиянием регуляторных ограничений.

«Для потребителей главный эффект — рост числа отказов, прежде всего среди молодежи и граждан с уже высокой долговой нагрузкой. Даже при одобрении банки чаще устанавливают меньшие кредитные лимиты. Ужесточаются и параметры самих продуктов: сокращаются льготные периоды, снижается щедрость программ лояльности, увеличивается доля карт с платным обслуживанием. Фактически кредитка становится менее доступным и менее гибким инструментом. Часть клиентов на этом фоне уходят в альтернативные продукты — рассрочки, потребительские кредиты, BNPL-сервисы и другие формы краткосрочного финансирования. Тренд на перераспределение спроса уже заметен, особенно в сегменте повседневных покупок», — отметил Шедько.

По его словам, для банков сокращение выдач означает замедление роста портфеля и снижение комиссионных доходов. Стратегия меняется: вместо «количественной» экспансии — фокус на качестве заемщиков, пояснил экономист. Он добавил, что банки усиливают риск-менеджмент, делают ставку на удержание надежных клиентов — зарплатных, премиальных, сотрудников крупных компаний и госслужащих. Конкуренция за таких заемщиков усиливается, сказал эксперт.

«В долгосрочной перспективе такая модель может стабилизировать рынок и снизить долю проблемной задолженности. Однако в краткосрочном горизонте рентабельность бизнеса снижается, а темпы роста сектора замедляются. В ближайшие месяцы 2026 года возможно умеренное восстановление числа выдач после сезонного провала, но без возврата к прежним объемам. Разворот тренда вверх вероятен при заметном снижении ключевой ставки и смягчении макропруденциальных лимитов со стороны регулятора, а также при улучшении качества заемщиков — снижении просрочки и долговой нагрузки», — считает Шедько.

Он уверен, что сценарий дальнейшего сокращения выдач кредиток россиянам сохранится, если ЦБ продолжит ужесточать требования к рисковым сегментам, а доля просроченной задолженности вырастет.

Ранее в России объяснили падение выдачи кредитов.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!