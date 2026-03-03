Размер шрифта
Россиянка бросила недоношенного сына с больной родственницей на несколько дней

В Луганске мать оставила недоношенного ребенка дома и ушла на три дня
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Полиция проводит проверку после того, как в квартире жительницы Луганска обнаружили новорожденного с пожилой родственницей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О ситуации сотрудники правоохранительных органов узнали после того, как женщина в возрасте обратилась в больницу. Позже выяснилось, что местная жительница оставила недоношенного младенца с родственницей и ушла. При этом сама пожилая женщина из-за болезни не может ухаживать за мальчиком.

Мать ребенка три дня не появлялась дома и не интересовалась судьбой сына. Выяснилось, что родительница ведет «асоциальный образ жизни» и часто выпивает. Помимо этого, медики не обследовали ребенка, у него нет свидетельства о рождении.

Медики больницы, в которую обратилась пожилая родственница, рассказали о ситуации правоохранителям. Сейчас и мальчику, и женщине оказывают необходимую помощь.
В действиях матери усмотрели признаки неисполнения родительских обязанностей.

Ранее в Красноярске мать бросила истощенного трехлетнего сына в квартире и ушла.

 
