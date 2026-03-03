Футболист Мамаев разоблачил лицемерие в спорте

Бывший российский футболист Павел Мамаев на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке заявил, что спорт должен оставаться вне политики. Его слова приводит Metaratings.

«Мне до сих пор непонятно, почему мы не участвуем в международных соревнованиях. Получается разграничение – отстраняют только российских атлетов. У нас очень талантливое поколение во всех областях, а в 2026 году мы пропустили Олимпиаду, пропустим еще и мундиаль», — заявил Мамаев.

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. После одной игры полузащитник покинул команду в 2022 году.

C октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как сидел в тюрьме. Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

