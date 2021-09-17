В Анненкирхе объяснили, почему блогершу Анну Вас не пустили в церковь

Арт-директор Евангелическо-Лютеранской Церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге Светлана Ивашкевич рассказала «Газете.Ru», что блогершу Анну Вас не пустили в Анненкирхе из-за вызывающего мейкапа и эпатажного наряда ее жениха.

«Насколько мне известно, согласовывали Анне только платье. А когда они пришли вчера к нам, макияж девушки и наряд ее жениха были очень вызывающими. Мы против эпатажа. Семейные истории, свадьбы — это пожалуйста, а эпатаж мы не очень любим. Поэтому на входе их и завернули», — пояснила Ивашкевич.

Арт-директор Анненкирхе отметила, что решение не пускать в храм Анне Вас принял один из смотрителей, и сделал он это абсолютно правильно.

«Фотосессии у нас проходят, но их крайне мало. Мы их ограничили как раз из-за таких ситуаций, когда люди приходят в образах, в которых неправильно фотографироваться в церкви. Если бы они пришли в этом же наряде и с этим же мейкапом просто помолиться и посидеть в храме, то пожалуйста. Но фотографироваться, а потом распространять эти фото мы не разрешаем», — добавила Ивашкевич.

Девушка также сообщила, что с Анны денег за планировавшуюся фотосессию никто не брал. Оплата проходит только после соответствующего мероприятия.

Ранее блогерша и предпринимательница Анна Вас рассказала в Instagram, что в день свадьбы ее не пустили в Евангелическо-Лютеранскую Церковь Святой Анны (Анненкирхе) в Санкт-Петербурге. На свадебную фотосессию она приехала в пышном розовом платье и с ярким макияжем, а ее жених — в сюртуке с изображением змея.

Анна утверждала, что за несколько недель до свадьбы договорилась с представителями церкви о фотосессии и согласовала образы.