Россиян предупредили об угрожающем нашествии американской тли

Американская ясеневая тля оккупировала всю Европу. Об этом пишет МК со ссылкой на Института экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Для оккупации ей потребовалось меньше 20 лет.

Как сообщают ученые, в России за четыре года ею уже повреждено 30% ясеней. Только что в институте завершилось крупномасштабное исследование распространения этого насекомого- вредителя.

Американская тля способна очень быстро размножаться. Это мягкотелое беззащитное перед другими насекомыми и птицами существо высасывает сок из стволов, веток и листьев растений. В итоге листья сворачиваются и погибают, плоды перестают вызревать. Заражение может привести к полной гибели растения.

Тля покрыта белым пухом, а серебристые крылья придают ей сероватый оттенок. На английском ее называют «шерстистой пепельной тлей». Ест она исключительно пенсильванский ясень.

Эти видом тли уже заражена Украина, Сербия, Болгария, Великобритания, Испания, Польша, Германия, Словения, Румыния и Армения. В 2017 году ее впервые зарегистрировали в России.

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