В Туве обнаружили выложенного из камней быка возрастом более 4 тыс. лет

В Туве археологи обнаружили первый в Центральной Азии геоглиф — выложенную из камней фигуру быка, возраст находки может превышать 4 тыс. лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании «Красноярская геоархеология» Тимофея Ключникова.

«Он выложен из галечника и фрагментов песчаника, район поселка Хондергей, где-то 30 км от Чадана. Подобные выкладки встречаются иногда в памятниках бронзового века, но как правило они не составляют каких-то фигур. Подобное изображение найдено в Центральной Азии впервые», — рассказал Ключников.

По его словам, это ритуальное изображение, которое, вероятно, имеет отношение к окуневской культуре, распространенной примерно 4 тыс. лет назад на территории Минусинской котловины (Республика Хакасия и юг Красноярского края). Он добавил, что в то время был широко распространен культ быка

Археолог отметил, что размер фигуры составляет три на четыре метра.

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