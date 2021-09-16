Роскомнадзор сообщил, что Google Docs работает на территории России

Сервис Google Docs, о блокировке которого сообщали СМИ, доступен на территории России. Об этом в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА «Новости».

«Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что российские операторы связи начали блокировать интернет-сервис.

Блокировку выявили на устройствах, которые подключены к сети через операторов МТС, «Мегафон» (в некоторых регионах) и «Ростелеком» (в некоторых регионах).

В московский офис Google 13 сентября пришли судебные приставы.

После этого представителей компании пригласили на заседание в Совет Федерации, чтобы обсудить вмешательство в российские выборы.