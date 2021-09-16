СК раскрыл подробности нападения на отделение полиции в Лисках

Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительным данным, мужчина на почве бытового конфликта убил знакомую семью, а затем направился к отделению полиции, где взорвал входную дверь. После этого он сел в автомобиль «Нива» и уехал в сторону Острогожска.

При взрыве пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения, он получил осколочное ранение правой голени.

Дело возбудили по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства. В настоящее время идет поиск злоумышленника.

Ранее сообщалось, что рано утром 16 сентября неизвестный мужчина, вооруженный и одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к полицейскому отделению в Лисках и открыл огонь, после чего проник внутрь здания и взорвал там бомбу. Также стало известно, что злоумышленник может быть причастен к убийству двух детей и женщины.