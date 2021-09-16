В генконсульстве Испании рассказали, при каких условиях россияне могут попасть в страну

В Испанию могут приехать только те российские туристы, которые вакцинированы препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанское генконсульство в Москве.

В дипмиссии отметили, что в связи с кризисом здравоохранения, появившимся на фоне пандемии коронавируса, и в целях сохранения здоровья граждан «временное ограничение поездок, не обусловленных необходимостью, из третьих стран на территорию Евросоюза и ассоциированных Шенгенских стран, включая Испанию, находится в силе».

В генконсульстве подчеркнули, что как только одна из упомянутых организаций одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», россияне, прошедшие полный курс вакцинации (две прививки — прим.), также смогут приехать в Испанию.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Испанией и еще тремя странами с 21 сентября.