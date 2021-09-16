Стали известны подробности о напавшем на отделение полиции в Воронежской области

Мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции в городе Лиски в Воронежской области, причастен к трем убийствам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, после совершенной атаки на здание ОМВД он отправился в село Каменка, где убил троих человек – женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления. Мотив его действий пока неизвестен.

Рано утром 16 сентября неизвестный мужчина, вооруженный и одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к полицейскому отделению и открыл огонь, после чего проник внутрь здания и взорвал там бомбу. В настоящее время на месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области, злоумышленника разыскивают. По предварительным данным, он ранил одного человека.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина с ножом и гирей напал на полицейских.