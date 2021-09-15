Израильский активист-антипрививочник умер от коронавируса

Общественный деятель Хай Шулиан, выступавший против вакцинации и ношения масок в Израиле, скончался от COVID-19, сообщил «13-й телеканал».

«Он был тверд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал» , — сказала в интервью телеканалу сестра Шулиана. При этом она сообщила, что ее брат умер «самой страшной смертью, какую только можно представить, без семьи, хотя он был семейным человеком, без своих детей, мамы, братьев и сестер, один, извините, как собака». Телеканал также обнародовал запись, на которой активист лежит на больничной койке с трубкой во рту и рассказывает о своем диагнозе. «Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь»,— говорит он.

Родственница Шулиана сообщила, что все члены семьи умершего активиста полностью вакцинировались.

На данный момент более 5,5 миллионов израильтян получили обе дозы прививки, 2,9 миллиона получили третью, уточняет РИА Новости. С 10 января нынешнего года вакцинированные начали получать вторую дозу препарата, а в июле стартовала вакцинация подростков 12-15 лет.