В Швеции приговорили к трем годам мужчину за якобы шпионаж в пользу России

Шведский окружной суд в городе Гетеборг приговорил 47-летнего мужчину к трем годам лишения свободы за якобы шпионаж в пользу России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз суда.

Отмечается, что осужденный якобы раскрывал и передавал секретные данные компании производителя грузовиков Scania сотруднику посольства Российской Федерации в Швеции.

Суд установил, что мужчина неоднократно встречался с российским дипломатом и получал финансовые средства за предоставляемую информацию. Деньги по решению судьи были конфискованы. Сам обвиняемый свою вину не признал.

Мужчине также предъявлялось обвинение в передаче секретной информации компании Volvo, когда он работал там, однако по этому вопросу суд оправдал его из-за недостатка доказательств.

В пресс-релизе указано, что 47-летний подсудимый работал инженером-консультантом в компании Volvo с 2016 по 2017 год, а с февраля 2018 года до своего ареста в феврале 2019 года был сотрудником Scania.

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