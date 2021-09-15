Эксперт рассказал, как мошенники могут воспользоваться бумажными чеками

Бумажные чеки содержат последние четыре цифры номера карты, этими данными могут воспользоваться мошенники. Об этом рассказал генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Алексей Баров, передает РИА «Новости».

По его словам, сама по себе эти цифры не несут никакого вреда, и списать средства со счета лишь при наличии этой информации невозможно. Однако злоумышленники могут использовать их, например, в телефонном разговоре. Мошенники часто представляются сотрудниками банка, пытаясь внедриться в доверие граждан.

Баров предупредил, что списать деньги со счета возможно, если грабитель, помимо последних четырех цифр карты, знает номер телефона, привязанный к карте.

Специалист отметил, что покупатели продолжают использовать бумажные чеки, с их помощью можно возвращать или обменивать товар, получать кэшбек с покупок и тд. При этом за девять месяцев в четыре раза увеличился объем чеков, направляемых в мессенджеры.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с подменой номеров.