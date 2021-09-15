Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники полиции по Московской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, находящейся в Солнечногорске. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на представителей ведомства.

По информации стражей порядка, подозреваемым в незаконном обороте наркотиков оказался 41-летний житель столицы, он задержан.

«Установлено, что злоумышленник в арендованной хозяйственной постройке на ул. Обуховская в городском округе Солнечногорск организовал лабораторию по производству наркотических средств», — пояснили в полиции.

Во время осмотра помещения найдено и изъято свыше 200 л. химических реактивов, магнитный смешиватель, насос, средства индивидуальной защиты. Также были обнаружены красные кристаллы общей массой свыше 5 кг. Как показала экспертиза, алмазы содержали наркотическое вещество.

В данной нарколаборатории выявлены восемь свертков с белым порошкообразным веществом весом порядка 5 кг.

Подозреваемого заключили под стражу, следственные действия в связи с незаконной деятельностью в Подмосковье продолжаются.

Ранее сообщалось, что больше 23 кг мефедрона нашли в подпольной нарколаборатории в Подмосковье.